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Зеленський у Дніпрі. Провів Ставку про наступ, доповідь Залужного. Пріоритет — боєприпаси та ППО

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 10:14
Зеленський у Дніпрі. Провів Ставку про наступ, доповідь Залужного. Пріоритет — боєприпаси та ППО - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський приїхав у Дніпро та провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, засідання стосувалося зони відповідальності угруповання "Таврія" — йшлося про перебіг оборони та наступу Збройних Сил України.

Були доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Тарнавського та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Начальник розвідки Кирило Буданов надав дані про плани ворога.

Увага була зосереджена на забезпеченні військ боєприпасами — доповіді заступника міністра оборони Ростислава Замлинського та командувача Сил логістики Олега Гуляка.

Також була доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука про результативність протиповітряної оборони та її посилення шляхом військової допомоги союзників.

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Дмитро Гриниченко
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