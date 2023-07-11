Зеленский в Вильнюсе: Я приехал с верой в сильный НАТО. Хочу, чтоб вера стала уверенностью

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы его вера в сильный НАТО превратилась в уверенность. Об этом Зеленский сказал во время выступления в Вильнюсе.

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"Сегодня я поехал в путь сюда с верой в решения, с верой в партнеров, с верой в сильный НАТО. В НАТО, который не сомневается, не теряет время и не оглядывается на какого бы то ни было агрессора. И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью. Уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем – все мы заслуживаем, и ждет каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это слишком большое желание?", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что НАТО поможет Украине быть в безопасности, а Украина усилит Североатлантический альянс.

"НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее", – резюмировал президент.

Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

Сегодня Зеленский заявил, что едет на саммит НАТО в Вильнюсе и раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе.

LIGA.net ведет хронику: Исторический саммит НАТО. Все интересное и главное из Вильнюса.

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