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Зеленский в Вильнюсе: Я приехал с верой в сильный НАТО. Хочу, чтоб вера стала уверенностью

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 19:06
Зеленский в Вильнюсе: Я приехал с верой в сильный НАТО. Хочу, чтоб вера стала уверенностью - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы его вера в сильный НАТО превратилась в уверенность. Об этом Зеленский сказал во время выступления в Вильнюсе.

"Сегодня я поехал в путь сюда с верой в решения, с верой в партнеров, с верой в сильный НАТО. В НАТО, который не сомневается, не теряет время и не оглядывается на какого бы то ни было агрессора. И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью. Уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем – все мы заслуживаем, и ждет каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это слишком большое желание?", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что НАТО поможет Украине быть в безопасности, а Украина усилит Североатлантический альянс.

"НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее", – резюмировал президент. 

  • Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.
  • Сегодня Зеленский заявил, что едет на саммит НАТО в Вильнюсе и раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе.
  • LIGA.net ведет хронику: Исторический саммит НАТО. Все интересное и главное из Вильнюса.

Читайте также: НАТО официально согласился убрать ПДЧ для Украины, но еще не дал приглашение – Столтенберг

Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийсаммит натовильнюс
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