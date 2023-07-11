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Зеленський у Вільнюсі: Я приїхав з вірою у сильне НАТО. Хочу, щоб віра стала впевненістю

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 19:06
Зеленський у Вільнюсі: Я приїхав з вірою у сильне НАТО. Хочу, щоб віра стала впевненістю - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче, щоб його віра у сильне НАТО перетворилася на впевненість. Про це Зеленський сказав під час виступу у Вільнюсі.

"Сьогодні я поїхав у дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю. Впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо, – всі ми заслуговуємо, і очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це завелике бажання?", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що НАТО допоможе Україні бути у безпеці, а Україна посилить Північноатлантичний альянс.

"НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильнішим", – резюмував президент. 

  • Україна неодноразово говорила, що хоче отримати на саміті НАТО у Вільнюсі політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.
  • Сьогодні Зеленський заявив, що їде на саміт НАТО у Вільнюсі та розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі.
  • LIGA.net веде хроніку: Історичний саміт НАТО. Все цікаве та головне з Вільнюса.

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Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийсаміт натовільнюс
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