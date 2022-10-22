Зеленский: Власти Ирана лгут, что не поставляют России оружие, они убивают наших людей

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководство Ирана лжет, когда говорит, что не продает России оружие. Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

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"Я не доверяю руководству Ирана", – сказал Зеленский.

Он напомнил о трагедии со сбитием Ираном украинского пассажирского самолета компании МАУ 8 января 2020 года. Тогда руководство Ирана пыталось убедить всех, что их военные здесь ни при чем. Но впоследствии власти Ирана признали, что самолет был сбит якобы случайно. Однако до сих пор семьи жертв крушения не получили никакой помощи от Ирана, который обещал им денежную компенсацию, подчеркнул Зеленский.

"Это и есть ложь, которую я связываю с их руководством, и не боюсь об этом говорить", – сказал президент.

Он отметил, что было много информации от разведок разных стран о том, что Иран торгует с РФ дронами и ракетами, однако руководство Ирана это отрицало.

"Иран поставляет им (России, – ред.) дроны, поставляет им убийства украинцев, это их договоренность за деньги. Такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает. Они могут сказать: мы ничего не брали, покажите финансовые расчеты. Здесь не вопрос, кто кому что передает: деньги или не деньги, или какие-то технологии... Мы говорим конкретику – Иран передал дроны, которыми убивали украинцев, продолжают убивать. Не один, не два и не пять, а сотни. Мы знаем, что заказы и договоренности есть о тысячах, но сотни точно переданы", – сказал президент.

"Им (властям Ирана – ред.) нельзя верить. Они могут рассказывать обществу: мы ничего не продавали и т.д. Но все это ложь, чистая ложь. Они убивают наших людей", – добавил он.

18 октября в Пентагоне заявили, что Иран поставил России сотни дронов для войны против Украины.

МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины, а Дмитрий Кулеба заявил, что вносит на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

20 октября Европейский Союз ввел санкции против трех физических лиц и одной организации в Иране за поставку России дронов-камикадзе.

21 октября появились сообщения, что в Украине уже погибли 10 иранских инструкторов, которые консультировали российских военных по запускам дронов.

Вадим Ребрина

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