Зеленский внес изменения в состав Нацсовета по телерадиовещанию

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 закона Украины о Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания постановляю назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета", - говорится в указе.

Согласно электронной декларации Зиневича, он имеет долю в 33,33% в адвокатском объединении Адвокатская фирма Наше право. Также он владеет 50% компании Индиго автосервис.

В декларации также сказано, что Зиневич является членом общественных организаций "Свободные гендерные коммуникации" и "Развитие объединенных территориальных общин".

Сегодня в Нацсовете заявили, что все необходимые действия для лишения лицензии телеканала NewsОne уже сделаны, решение – за СНБО.