Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Он помечен как неотложный

Владимир Зеленский (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации бойцов срочной службы. Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте.

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Законопроект уже направлен руководству Рады и оборонному комитету на рассмотрение.

В тексте сказано, что срочники, срок которых закончился во время действия военного положения, освобождаются в запас в сроки, которые определяются указом главы государства.

То есть точных сроков демобилизации не прописано и все будет определяться указом Зеленского.

Народный депутат Алексей Гончаренко написал, что парламентарии могут рассмотреть законопроект уже 23 февраля.

Сам законопроект помечен как неотложный.

24 ноября 2023 года секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

К Зеленскому обратились с петицией с призывом об увольнении срочников. В ответ президент подчеркнул, что в боевых действиях срочники не участвую, и что он передал обращение премьеру Шмыгалю.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения службы. В частности, документом предлагается исключение срочной военной службы как вида военной службы и увольнение со службы в запас всех срочников.

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