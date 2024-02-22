Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Он помечен как неотложный
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации бойцов срочной службы. Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте.
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Законопроект уже направлен руководству Рады и оборонному комитету на рассмотрение.
В тексте сказано, что срочники, срок которых закончился во время действия военного положения, освобождаются в запас в сроки, которые определяются указом главы государства.
То есть точных сроков демобилизации не прописано и все будет определяться указом Зеленского.
Народный депутат Алексей Гончаренко написал, что парламентарии могут рассмотреть законопроект уже 23 февраля.
Сам законопроект помечен как неотложный.
- 24 ноября 2023 года секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.
- К Зеленскому обратились с петицией с призывом об увольнении срочников. В ответ президент подчеркнул, что в боевых действиях срочники не участвую, и что он передал обращение премьеру Шмыгалю.
- 25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения службы. В частности, документом предлагается исключение срочной военной службы как вида военной службы и увольнение со службы в запас всех срочников.
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