Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Він невідкладний
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію бійців строкової служби. Відповідний документ зареєстровано у парламенті.
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Законопроєкт уже направлено керівництву Ради та оборонному комітету на розгляд.
У тексті йдеться, що строковики, термін яких закінчився під час дії воєнного стану, звільняються у запас у строки, що визначаються указом глави держави.
Тобто точних термінів демобілізації не прописано і все визначатиметься указом Зеленського.
Народний депутат Олексій Гончаренко написав, що парламентарі можуть розглянути законопроєкт уже 23 лютого.
Сам законопроєкт позначений як невідкладний.
- 24 листопада 2023 року секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.
- До Зеленського звернулися з петицією із закликом про звільнення строковиків. У відповідь президент підкреслив, що у бойових діях строковики не беруть участі, і що він передав звернення прем'єру Шмигалю.
- 25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження служби. Зокрема, документом пропонується виключення строкової військової служби як виду військової служби та звільнення зі служби у запас усіх строковиків.
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