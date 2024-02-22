Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Він невідкладний

Володимир Зеленський (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію бійців строкової служби. Відповідний документ зареєстровано у парламенті.

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Законопроєкт уже направлено керівництву Ради та оборонному комітету на розгляд.

У тексті йдеться, що строковики, термін яких закінчився під час дії воєнного стану, звільняються у запас у строки, що визначаються указом глави держави.

Тобто точних термінів демобілізації не прописано і все визначатиметься указом Зеленського.

Народний депутат Олексій Гончаренко написав, що парламентарі можуть розглянути законопроєкт уже 23 лютого.

Сам законопроєкт позначений як невідкладний.

24 листопада 2023 року секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

До Зеленського звернулися з петицією із закликом про звільнення строковиків. У відповідь президент підкреслив, що у бойових діях строковики не беруть участі, і що він передав звернення прем'єру Шмигалю.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження служби. Зокрема, документом пропонується виключення строкової військової служби як виду військової служби та звільнення зі служби у запас усіх строковиків.

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