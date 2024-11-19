Зеленский: Возможно, Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех целей

Президент дал понять, что, возможно, полная деокккупация всех украинских территорий будет возможна только после смерти Путина

Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Украине удастся достичь всех своих целей в войне, только пережив "кого-то" в Москве. Об этом он сказал, представляя в Верховной Раде План стойкости.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает стать членом НАТО, заслуживает этого, и если бы это произошло раньше, то войны бы не было.

"Мы не откажемся от рационального подхода к гарантированию прав нашего государства. Должны действовать быстро и мудро. Возможно, возможно (дополнительно акцентировал. – Ред.) Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех своих целей. Возможно – чтобы достичь полной целостности нашей государства", – сказал президент.

Впрочем, подчеркнул он, в информационной сфере совершенно противоположное часто преподносится как часть реальности.

Президент отметил, что для Украины нужна информационная консолидация, особенно на фоне постоянной дезинформации со стороны РФ и на фоне того, сколько ресурсов она на это тратит.

9 ноября главком Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной и имеет тенденцию к обострению.

16 ноября Зеленский сказал, что Украина намерена делать все возможное, чтобы закончить войну не позже 2025 года.

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