Зеленський: Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти повної цілісності

Президент дав зрозуміти, що, можливо, повна деокупація всіх українських територій буде можливою лише після смерті Путіна

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Україні вдасться досягти всіх своїх цілей у війні, лише переживши "когось" у Москві. Про це він сказав, презентуючи у Верховній Раді План стійкості.

Він наголосив, що Україна розраховує стати членом НАТО, заслуговує на це, і якби це сталося раніше, то війни б не було.

"Ми не відмовимось від раціонального підходу до гарантування прав нашої держави. Маємо діяти швидко і мудро. Можливо, можливо (додатково акцентував. – Ред.) Україні доведеться когось в Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей. Можливо – щоб досягти повної цілісності нашої держави", – сказав президент.

Втім, наголосив він, в інформаційній сфері зовсім протилежне часто подається як нібито частина реальності.

Президент зазначив, що для України потрібна інформаційна консолідація, особливо на тлі постійної дезінформації з боку РФ і на тлі того, скільки ресурсів вона на це витрачає.

9 листопада головком Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною та має тенденцію до загострення.

16 листопада Зеленський сказав, що Україна має намір робити все можливе, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року.

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