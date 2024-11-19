Зеленський: Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти повної цілісності
Президент Володимир Зеленський не виключає, що Україні вдасться досягти всіх своїх цілей у війні, лише переживши "когось" у Москві. Про це він сказав, презентуючи у Верховній Раді План стійкості.
Він наголосив, що Україна розраховує стати членом НАТО, заслуговує на це, і якби це сталося раніше, то війни б не було.
"Ми не відмовимось від раціонального підходу до гарантування прав нашої держави. Маємо діяти швидко і мудро. Можливо, можливо (додатково акцентував. – Ред.) Україні доведеться когось в Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей. Можливо – щоб досягти повної цілісності нашої держави", – сказав президент.
Втім, наголосив він, в інформаційній сфері зовсім протилежне часто подається як нібито частина реальності.
Президент зазначив, що для України потрібна інформаційна консолідація, особливо на тлі постійної дезінформації з боку РФ і на тлі того, скільки ресурсів вона на це витрачає.
- 9 листопада головком Сирський заявив, що ситуація на фронті залишається складною та має тенденцію до загострення.
- 16 листопада Зеленський сказав, що Україна має намір робити все можливе, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року.
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