Зеленський: Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти повної цілісності
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Україні вдасться досягти всіх своїх цілей у війні, лише переживши "когось" у Москві. Про це він сказав, презентуючи у Верховній Раді План стійкості.

Він наголосив, що Україна розраховує стати членом НАТО, заслуговує на це, і якби це сталося раніше, то війни б не було.

"Ми не відмовимось від раціонального підходу до гарантування прав нашої держави. Маємо діяти швидко і мудро. Можливо, можливо (додатково акцентував. – Ред.) Україні доведеться когось в Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей. Можливо – щоб досягти повної цілісності нашої держави", – сказав президент.

Втім, наголосив він, в інформаційній сфері зовсім протилежне часто подається як нібито частина реальності.

Президент зазначив, що для України потрібна інформаційна консолідація, особливо на тлі постійної дезінформації з боку РФ і на тлі того, скільки ресурсів вона на це витрачає.

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Володимир Зеленськийвійнаплан стійкості