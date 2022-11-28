Зеленский встретился с "дипломатическим десантом" ЕС – обозначил новые вызовы

Президент Владимир Зеленский встретился с министрами иностранных дел семи стран Евросоюза и рассказал им о новых вызовах войны России против Украины. Об этом сообщает Офис президента.

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Зеленский встретился с главами МИД Эстонии – Урмасом Рейнсалу, Исландии – Тордис Колбрун Гилфадоттир, Латвии – Эдгарсом Ринкевичсом, Литвы – Габриелюсом Ландсбергисом, Норвегии – Анникен Уитфельдтсом, Пеккой Хаависто и Швеции – Тобиасом Биллстремом.

"Мы очень рады, что вы находитесь на стороне правды, на светлой стороне в этой войне – на стороне Украины и нашей борьбы за независимость и свободу", – сказал президент европейским министрам.

Зеленский обратил особое внимание на вызовы зимнего периода и террора России, направленного на гражданский энергетический сектор.

Он отдельно отметил критическую необходимость в предоставлении Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны и необходимость безотлагательной поддержки украинской энергетической системы.

28 ноября в Киев прибыли с визитом министры иностранных дел семи стран-союзниц, преимущественно восточного фланга Евросоюза и севера континента.

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Наталія Медведєва

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