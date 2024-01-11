Зеленский: Вступление в НАТО — это возможность думать о другом будущем для Беларуси
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции с эстонским президентом Аларом Карисом.
По его словам, украинская армия усилит Альянс и восточную Европу.
"У нас военный опыт, не теория, а практика. Мы применяли оружие НАТО на поле боя, а не только на учениях. Мы знаем все плюсы и минусы этого оружия. Знаем сложности на поле боя в любое время года. К сожалению, этот опыт — это жизни людей, но это факт", — сказал Зеленский.
Он отметил, что вступление Украины в НАТО будет лучшей гарантией безопасности.
"Это гарантии для Польши и стран Балтии, а также возможность думать о другом будущем Беларуси", — заявил глава государства.
- 11 июля 2023 года был опубликован итоговый коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы.
- Украина не получила приглашение, но было договорено, что нет нужды в ПДЧ.
- Комментируя итоги саммита, бывший британский премьер Борис Джонсон заявил, что кроме россиян, наибольший враг украинцев – усталость мира от Украины.
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