Зеленський: Вступ у НАТО — це можливість думати про інше майбутнє для Білорусі

Зеленський заявив, що Україна має сильну армію з бойовим досвідом і заслуговує на членство в НАТО

Володимир Зеленський (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО. Про це він повідомив на пресконференції з естонським президентом Аларом Карісом.

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За його словами, українська армія посилить Альянс та східну Європу.

"У нас військовий досвід, не теорія, а практика. Ми застосовували зброю НАТО на полі бою, а не тільки на навчаннях. Ми знаємо всі плюси та мінуси цієї зброї. Знаємо складнощі на полі бою в будь-яку пору року. На жаль, цей досвід – це життя людей, але це факт", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що вступ України в НАТО буде найкращою гарантією безпеки.

"Це гарантії для Польщі та країн Балтії, а також можливість думати про інше майбутнє Білорусі", – заявив глава держави.

11 липня 2023 року було опубліковано підсумковий комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези.

Україна не отримала запрошення, але було домовлено, що немає потреби у ПДЧ.

Коментуючи підсумки саміту, колишній британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що, окрім росіян, найбільший ворог українців – втома світу від України.

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