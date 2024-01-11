Зеленський: Вступ у НАТО — це можливість думати про інше майбутнє для Білорусі
Володимир Зеленський (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО. Про це він повідомив на пресконференції з естонським президентом Аларом Карісом.

За його словами, українська армія посилить Альянс та східну Європу.

"У нас військовий досвід, не теорія, а практика. Ми застосовували зброю НАТО на полі бою, а не тільки на навчаннях. Ми знаємо всі плюси та мінуси цієї зброї. Знаємо складнощі на полі бою в будь-яку пору року. На жаль, цей досвід – це життя людей, але це факт", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що вступ України в НАТО буде найкращою гарантією безпеки.

"Це гарантії для Польщі та країн Балтії, а також можливість думати про інше майбутнє Білорусі", – заявив глава держави.

Читайте також: У НАТО є "чудики", які проти членства України. США та Німеччина не вирішують – Клімкін

Володимир ЗеленськийБІЛОРУСЬвійнаНАТОвійськова допомога