Зеленський: Вступ у НАТО — це можливість думати про інше майбутнє для Білорусі
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО. Про це він повідомив на пресконференції з естонським президентом Аларом Карісом.
За його словами, українська армія посилить Альянс та східну Європу.
"У нас військовий досвід, не теорія, а практика. Ми застосовували зброю НАТО на полі бою, а не тільки на навчаннях. Ми знаємо всі плюси та мінуси цієї зброї. Знаємо складнощі на полі бою в будь-яку пору року. На жаль, цей досвід – це життя людей, але це факт", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що вступ України в НАТО буде найкращою гарантією безпеки.
"Це гарантії для Польщі та країн Балтії, а також можливість думати про інше майбутнє Білорусі", – заявив глава держави.
- 11 липня 2023 року було опубліковано підсумковий комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези.
- Україна не отримала запрошення, але було домовлено, що немає потреби у ПДЧ.
- Коментуючи підсумки саміту, колишній британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що, окрім росіян, найбільший ворог українців – втома світу від України.
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