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17.07.2019, 09:18

Зеленский ввел Баканова в Нацсовет по антикоррупционной политике

Зеленский ввел Баканова в Нацсовет по антикоррупционной политике - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

В состав этой структуры указом президента введен врио СБУ. Также там утвержден руководитель Таможенной службы Максим Нефьодов.

Президент Владимир Зеленский определил в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики врио Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Помимо выполнения обязанностей руководителя СБУ, Баканов также является начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ЦУ СБУ.

Кроме того, президент утвердил в персональном составе Нацсовета председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, то вчера, 16 июля.

Для этих перестановок была частично изменена ст. 3 указа президента от 25 июня 2019 года под номером 453 ("Вопросы Национального совета по вопросам антикоррупционной политики").

26 июня Зеленский перезапустил Нацсовет по антикоррупционной политике. Возглавил структуру заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка. С составом Нацсовета можно ознакомиться здесь.

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Теги: коррупция, Владимир Зеленский, максим нефьодов, Иван Баканов
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