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Зеленский ввел еще одного разведчика в состав военного кабинета СНБО

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 11:05
Зеленский ввел еще одного разведчика в состав военного кабинета СНБО - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский предлагает добавить главу разведки Госпогранслужбы в состав Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе №544/2021.

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Изменение предлагается внести в абзац четвертый пункта пять положения о Военном кабинете СНБО, где перечисляется состав его членов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

СПРАВКА. В состав Военного кабинета СНБО входят премьер-министр, министры внутренних дел, иностранных дел, обороны, главнокомандующий ВСУ, глава СБУ, глава Службы внешней разведки, начальник Главного управления разведки Минобороны, глава Госпогранслужбы, командующий Нацгвардии.

В июле 2021-го Зеленский расширил состав кабинета. В него вошли вице-премьер-министры – министры по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и по вопросам стратегических отраслей промышленности, заместитель руководителя Офиса президента по вопросам национальной безопасности и обороны, первые заместители секретаря СНБО.

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Владислава Михайленко
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Владимир Зеленский президент указ снбо
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