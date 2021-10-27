Зеленский ввел еще одного разведчика в состав военного кабинета СНБО

Президент Владимир Зеленский предлагает добавить главу разведки Госпогранслужбы в состав Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе №544/2021.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Изменение предлагается внести в абзац четвертый пункта пять положения о Военном кабинете СНБО, где перечисляется состав его членов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

СПРАВКА. В состав Военного кабинета СНБО входят премьер-министр, министры внутренних дел, иностранных дел, обороны, главнокомандующий ВСУ, глава СБУ, глава Службы внешней разведки, начальник Главного управления разведки Минобороны, глава Госпогранслужбы, командующий Нацгвардии. В июле 2021-го Зеленский расширил состав кабинета. В него вошли вице-премьер-министры – министры по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и по вопросам стратегических отраслей промышленности, заместитель руководителя Офиса президента по вопросам национальной безопасности и обороны, первые заместители секретаря СНБО.

В августе 2021-го Зеленский утвердил стратегический оборонный бюллетень.

В сентябре СНБО утвердил план обороны Украины.

Читайте также: Данилов назвал "корпорацией" судебную систему. Верховный суд ответил ему мемом

Владислава Михайленко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.