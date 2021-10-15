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СНБО утвердил план обороны Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2021, 20:11
СНБО утвердил план обороны Украины - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео ФБ Офис президента)

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили план обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итога заседания, брифинг траслировался в Facebook Офиса президента.

Как сообщил Данилов, документ такого уровня и содержания утвержден в Украине впервые.

Утвержденный план обороны Украины разрабатывали около двух лет.

"Это первый фундаментальный документ. Он полностью секретный", – сказал Данилов.

Новость дополняется

Наталия Медведева
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снбо Алексей Данилов План обороны Украины
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