СНБО утвердил план обороны Украины
15.10.2021, 20:11
Алексей Данилов (Скриншот видео ФБ Офис президента)
Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили план обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итога заседания, брифинг траслировался в Facebook Офиса президента.
Как сообщил Данилов, документ такого уровня и содержания утвержден в Украине впервые.
Утвержденный план обороны Украины разрабатывали около двух лет.
"Это первый фундаментальный документ. Он полностью секретный", – сказал Данилов.
Новость дополняется
- 20 сентября 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1011 о внесении изменений в закон об обороне Украины по организации обороны государства.
- На следующий день тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк сказал, что план обороны Украины, который разрабатывает новая власть, будет представлен в 2021 году.
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