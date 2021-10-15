СНБО утвердил план обороны Украины

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили план обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итога заседания, брифинг траслировался в Facebook Офиса президента.

Как сообщил Данилов, документ такого уровня и содержания утвержден в Украине впервые.

Утвержденный план обороны Украины разрабатывали около двух лет.

"Это первый фундаментальный документ. Он полностью секретный", – сказал Данилов.

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20 сентября 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1011 о внесении изменений в закон об обороне Украины по организации обороны государства.

На следующий день тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк сказал, что план обороны Украины, который разрабатывает новая власть, будет представлен в 2021 году.

Наталия Медведева

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