Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против России

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против России. Об этом говорится в указе президента №559/2021.

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Под санкции попадают:

Алексей Козырев – член "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым"; Анастасия Супряга – "старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым"; Ирина Кагитина – "судья Киевского районного суда" Симферополя; Алексей Тихопой – "судья Киевского районного суда" Симферополя; Андрей Гиба – начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю; Роман Сапрунов – судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Также ограничения касаются СИЗО №1 "Управления ФСИН России по Крыму и Севастополю".

Срок действия санкций – три года. Контроль за выполнением решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

5 октября Зеленский ввел в действие санкции СНБО против физических и юридических лиц, причастных к незаконному проведению "выборов" в Госдуму в оккупированном Крыму.

15 октября СНБО ввел санкции против российской сети магазинов Mere.

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Владислава Михайленко

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