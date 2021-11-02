Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против России
02.11.2021, 13:53
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против России. Об этом говорится в указе президента №559/2021.
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Под санкции попадают:
- Алексей Козырев – член "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым";
- Анастасия Супряга – "старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым";
- Ирина Кагитина – "судья Киевского районного суда" Симферополя;
- Алексей Тихопой – "судья Киевского районного суда" Симферополя;
- Андрей Гиба – начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю;
- Роман Сапрунов – судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.
Также ограничения касаются СИЗО №1 "Управления ФСИН России по Крыму и Севастополю".
Срок действия санкций – три года. Контроль за выполнением решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
- 5 октября Зеленский ввел в действие санкции СНБО против физических и юридических лиц, причастных к незаконному проведению "выборов" в Госдуму в оккупированном Крыму.
- 15 октября СНБО ввел санкции против российской сети магазинов Mere.
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