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Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против России

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 13:53
Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против России - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против России. Об этом говорится в указе президента №559/2021.

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Под санкции попадают: 

  1. Алексей Козырев – член "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым";
  2. Анастасия Супряга – "старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым";
  3. Ирина Кагитина – "судья Киевского районного суда" Симферополя;
  4. Алексей Тихопой – "судья Киевского районного суда" Симферополя;
  5. Андрей Гиба – начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю;
  6. Роман Сапрунов – судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Также ограничения касаются СИЗО №1 "Управления ФСИН России по Крыму и Севастополю".

Срок действия санкций – три года. Контроль за выполнением решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также: Слуги народа просят Зеленского ввести санкции против Рошен

Владислава Михайленко
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Владимир Зеленский санкции война Крым указ снбо
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