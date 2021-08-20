Зеленский выступит на заседании Рады, на котором рассмотрят закон о большом гербе

Президент Владимир Зеленский выступит на внеочередном заседании Верховной Рады, на котором рассмотрят закон о большом гербе Украины. Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

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"Насколько я знаю, он (Зеленский – ред.) будет на торжественном заседании 24 числа. Будет участвовать и будет выступать во время торжественного заседания Верховной Рады", – сказал спикер.

Разумков отметил, что в ближайшее время в Раде планируются две внеочередные сессии - 23-го по голосованию постановления по Крымской платформе, а также 24-го по рассмотрению вопроса о большом гербе.

"Насколько я понимаю законопроект (о большом гербе – ред.) будет голосоваться в первом чтении. Необходимо 226 голосов, поэтому учитывая количество народных депутатов, которое планирует быть, и зная позицию некоторых из них, я думаю, что будет достаточно", – сказал Разумков во время общения с журналистами.

29 июня 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины.

14 июля профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Зеленского о большом гербе за основу и в целом.

18 августа Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы рассмотреть законопроект о большом гербе Украины.

Станислав Стороженко

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