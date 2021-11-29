Зеленский выступит в Раде. Корниенко просит нардепов вести себя культурно

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко призвал нардепов соблюдать "высокий уровень поведенческой культуры" во время выступления президента Владимира Зеленского в парламенте 1 декабря. Об этом он сказал во время заседания согласительного совета 29 ноября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Корниенко уточнил, что во время ежегодного послания президента не будет никаких обсуждений, выступлений и вопросов – такой формат прописан в регламенте.

Смотрите видео: Леросу отключили микрофон. Он показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака

"Надеемся, что все коллеги по парламенту будут придерживаться регламента, высокого уровня правовой культуры и даже поведенческой культуры, потому что мы уже неоднократно наблюдали нарушения регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей", – сказал Корниенко.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил LIGA.net, что 1 декабря Зеленский озвучит "достаточно громкие предложения", касающиеся приоритетов дальнейшей политики государства. Ожидается, что Зеленский будет говорить о детенизации и сокращении коррупционных возможностей государства и крупного бизнеса. Также Зеленский коснется внешнеполитических вызовов и "внутренних политических рисков, многие из которых являются искусственными, весь смысл которых – в попытках отдельных олигархов отыграть свое прежнее влияние на экономические процессы и управление государством".

4 ноября 2021-го Леросу выключили микрофон в Раде. Депутат показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. Комитет Рады рекомендовал отстранить Лероса на пять заседаний.

11 ноября Леросу сообщили о подозрении за "хулиганство" в парламенте.

18 ноября суд назначил нардепу личное обязательство сроком на два месяца и обязал сдать загранпаспорт.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.