Зеленский: Я не могу сказать, что в результате наступления ВСУ выйдут на границы 1991 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может сказать, что Украина вернет все территории в границах 1991 года в результате будущего наступления. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, Украина будет делать все, чтобы россияне бежали, но все будет зависеть от духа украинцев.

"Чем мощнее мы будем в контрнаступлении, тем дальше они будут бежать куда-то к себе. Я думаю, это самое главное. Я не могу вам сказать, куда конкретно мы дойдем в контрнаступательных действиях", — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинское руководство имеет "много разных шагов".

"Я думаю, что мы добьемся соответствующего результата. Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу, потому что это война", — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

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