Зеленский: Я не могу сказать, что в результате наступления ВСУ выйдут на границы 1991 года
Президент Владимир Зеленский заявил, что не может сказать, что Украина вернет все территории в границах 1991 года в результате будущего наступления. Об этом он сообщил в интервью BBC.
По его словам, Украина будет делать все, чтобы россияне бежали, но все будет зависеть от духа украинцев.
"Чем мощнее мы будем в контрнаступлении, тем дальше они будут бежать куда-то к себе. Я думаю, это самое главное. Я не могу вам сказать, куда конкретно мы дойдем в контрнаступательных действиях", — сказал Зеленский.
Он отметил, что украинское руководство имеет "много разных шагов".
"Я думаю, что мы добьемся соответствующего результата. Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу, потому что это война", — подчеркнул глава государства.
Также Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.
- Ранее Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь.
Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники
Комментарии