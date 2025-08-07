Зеленского поддерживает на 21% больше украинцев, чем власть в целом – Gallup

Разрыв между одобрением действий президента и других ветвей власти является одним из самых больших в мире

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Украинцы в целом поддерживают национальное руководство значительно меньше, чем президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные нового опроса американской социологической компании Gallup.

Согласно результатам опроса, проведенного в июле, рейтинг одобрения действий Зеленского составил 67%, в то время как деятельность украинских властей в целом поддерживают лишь 46%.

"Разрыв в 21 процентный пункт между рейтингом Зеленского и рейтингом руководства Украины в целом является одним из самых больших в мире по этим показателям за последние несколько лет", – заявили социологи.

Отмечается, что взгляды украинцев на национальную власть несколько улучшились с 2024 года, когда уровень одобрения составлял 41%.

Однако в 2025 году рейтинг остается низким, поскольку количество недовольных деятельностью национального руководства равно количеству сторонников (46%).

В то же время рейтинг Зеленского по сравнению с 2024 годом вырос на 7%.

Социологи отметили, что полевые исследования были завершены до того, как в Украине вспыхнули протесты из-за принятия закона, лишающего независимости антикоррупционные органы.

Опрос проводился в июле 2025 года по собственной инициативе Gallup методом телефонного интервью со случайным выбором номера. Было опрошено не менее 1000 респондентов. Выборка является национально репрезентативной для постоянного населения в возрасте от 15 лет.