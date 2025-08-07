Зеленського підтримують на 21% більше українців, ніж владу загалом – Gallup

Розрив між схваленням дій президента та інших гілок влади є одним з найбільших у світі

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Українці підтримують національне керівництво в цілому значно менше, ніж президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані нового опитування американської соціологічної компанії Gallup.

За результатами опитування, проведеного у липні, рейтинг схвалення дій Зеленського склав 67%, тоді як діяльність української влади загалом підтримують лише 46%.

"Розрив у 21 відсотковий пункт між рейтингом Зеленського та керівництва України загалом є одним з найбільших у світі за цими показниками за останні кілька років", – заявили соціологи.

Зазначається, що погляди українців на національну владу дещо покращилися з 2024 року, коли рівень схвалення складав 41%.

Втім у 2025 році рейтинг залишається низьким, адже кількість незадоволених діяльністю національного керівництва дорівнює кількості прихильників (46%).

Натомість рейтинг Зеленського порівняно з 2024 роком зріс на 7%.

Соціологи зауважили, що польові дослідження завершилися до того, як в Україні спалахнули протести через ухвалення закону, що позбавляє незалежності антикорупційні органи.

Опитування проводилося у липні 2025 року за власною ініціативою Gallup методом телефонного інтерв'ю. Було опитано щонайменше 1000 респондентів. Вибірка є національно репрезентативною для постійного населення віком від 15 років.