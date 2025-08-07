Зеленського підтримують на 21% більше українців, ніж владу загалом – Gallup
Українці підтримують національне керівництво в цілому значно менше, ніж президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані нового опитування американської соціологічної компанії Gallup.
За результатами опитування, проведеного у липні, рейтинг схвалення дій Зеленського склав 67%, тоді як діяльність української влади загалом підтримують лише 46%.
"Розрив у 21 відсотковий пункт між рейтингом Зеленського та керівництва України загалом є одним з найбільших у світі за цими показниками за останні кілька років", – заявили соціологи.
Зазначається, що погляди українців на національну владу дещо покращилися з 2024 року, коли рівень схвалення складав 41%.
Втім у 2025 році рейтинг залишається низьким, адже кількість незадоволених діяльністю національного керівництва дорівнює кількості прихильників (46%).
Натомість рейтинг Зеленського порівняно з 2024 роком зріс на 7%.
Соціологи зауважили, що польові дослідження завершилися до того, як в Україні спалахнули протести через ухвалення закону, що позбавляє незалежності антикорупційні органи.
Опитування проводилося у липні 2025 року за власною ініціативою Gallup методом телефонного інтерв'ю. Було опитано щонайменше 1000 респондентів. Вибірка є національно репрезентативною для постійного населення віком від 15 років.
- 6 серпня КМІС повідомив, що довіра до Зеленського дещо знизилась порівняно з червнем 2025 року. За результатами дослідження, 58% українців довіряють президенту (на початку червня було 65%), а 35% – не довіряють (було 30%).
