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Земан назначил Фиалу премьер-министром. Президент Чехии сидел в стеклянном боксе – фото

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28.11.2021, 14:35
Земан назначил Фиалу премьер-министром. Президент Чехии сидел в стеклянном боксе – фото - Фото
Церемония назначения Петра Фиалы премьер-министром Чехии (фото – ЕРА)

Президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром страны. Об этом сообщает пресс-служба чешского президента.

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В пресс-релизе отмечается, что церемония назначения прошла в замке в Ланах. На фото видно, что Земан в это время находился в стеклянном боксе. Как объясняет Ceske noviny, он был установлен из-за заражения президента Чехии коронавирусом. В бокс Земана на коляске привезли медработники в защитных костюмах, он общался с премьером через микрофон и динамики.

Земан назначил Фиалу премьер-министром. Президент Чехии сидел в стеклянном боксе – фото

Назначение Фиалы произошло на седьмую неделю после парламентских выборов. После них Фиала, лидер Гражданской демократической партии, заключил коалицию с партиями, которые выступали против уже бывшего премьера Андрея Бабиша.

Сам Бабиш приветствовал назначение Фиалы и сказал, что Земан должен завершить переговоры с кандидатами в министры до 13 декабря. Он ожидает назначения Кабмина на той же неделе.

Читайте также: В Чехии расследуют возможную утечку секретной информации из окружения президента Земана

Марк Сировой
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Милош Земан петр фиала премьер-министр чехии коронавирус COVID-19 Андрей Бабиш
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