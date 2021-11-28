Земан назначил Фиалу премьер-министром. Президент Чехии сидел в стеклянном боксе – фото

Президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром страны. Об этом сообщает пресс-служба чешского президента.

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В пресс-релизе отмечается, что церемония назначения прошла в замке в Ланах. На фото видно, что Земан в это время находился в стеклянном боксе. Как объясняет Ceske noviny, он был установлен из-за заражения президента Чехии коронавирусом. В бокс Земана на коляске привезли медработники в защитных костюмах, он общался с премьером через микрофон и динамики.

Назначение Фиалы произошло на седьмую неделю после парламентских выборов. После них Фиала, лидер Гражданской демократической партии, заключил коалицию с партиями, которые выступали против уже бывшего премьера Андрея Бабиша.

Сам Бабиш приветствовал назначение Фиалы и сказал, что Земан должен завершить переговоры с кандидатами в министры до 13 декабря. Он ожидает назначения Кабмина на той же неделе.

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Марк Сировой

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