Земан назначил Фиалу премьер-министром. Президент Чехии сидел в стеклянном боксе – фото
Президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром страны. Об этом сообщает пресс-служба чешского президента.
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В пресс-релизе отмечается, что церемония назначения прошла в замке в Ланах. На фото видно, что Земан в это время находился в стеклянном боксе. Как объясняет Ceske noviny, он был установлен из-за заражения президента Чехии коронавирусом. В бокс Земана на коляске привезли медработники в защитных костюмах, он общался с премьером через микрофон и динамики.
Назначение Фиалы произошло на седьмую неделю после парламентских выборов. После них Фиала, лидер Гражданской демократической партии, заключил коалицию с партиями, которые выступали против уже бывшего премьера Андрея Бабиша.
Сам Бабиш приветствовал назначение Фиалы и сказал, что Земан должен завершить переговоры с кандидатами в министры до 13 декабря. Он ожидает назначения Кабмина на той же неделе.
- 10 октября президент Земан был доставлен на машине скорой помощи в больницу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем. Переговоры президента и премьера прошли на следующий день после поражения правящей партии на парламентских выборах.
- 18 октября глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил со ссылкой на врачей Земана заявил, что президент слишком болен, чтобы исполнять свои обязанности.
- 19 октября парламент Чехии начал процедуру лишения Земана полномочий.
- Сейчас Земан еще и инфицирован коронавирусом. Врачи говорят, болезнь протекает бессимптомно.
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