Женщины должны подлежать обязательной мобилизации, но с отбором и мотивацией — военная

Чорногуз заявила, что мотивированные и способные женщины могут воевать

Ярина Чорногуз (Фото: скриншот с видео)

Военнослужащая и боевой медик Ярина Чорногуз заявила, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с нуждами армии. Об этом она сказала в интервью Укринформу.

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По ее словам, это должны быть женщины, которые пройдут отбор на соответствующие должности.

Она отметила, что война становится все более технологичной, а женщина может быть пилотом или штурманом дрона.

"Если она хорошо морально подготовлена, водит машину, нормально чувствует себя с техникой, если еще и любит компьютерные игры, вообще она может овладеть этой профессией", — сказала Чорногуз.

Военная заявила, что боевой медик также должен иметь физическую подготовку, не бояться крови.

"Нужна большая ответственность и усердие, женщина может этим заниматься. Вот что касается таскания. Я таскала и мягкие, и жесткие носилки с ранеными, и мертвых. Женщина может это делать", — подчеркнула она.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Хотя некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

10 марта глава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что в новом мобилизационном законопроекте нардепы урегулируют вопросы относительно людей с инвалидностью и лиц, которые за ними ухаживают, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.

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