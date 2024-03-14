Жінки мають підлягати обов'язковій мобілізації, але з відбором та мотивацією — військова

Чорногуз заявила, що мотивовані та здібні жінки можуть воювати

Ярина Чорногуз (Фото: скриншот з відео)

Військовослужбовиця та бойовий медик Ярина Чорногуз заявила, що жінки також повинні підлягати обов'язковій мобілізації відповідно до потреб армії. Про це вона сказала в інтерв'ю Укрінформу.

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За її словами, це мають бути жінки, які пройдуть відбір на відповідні посади.

Вона зазначила, що війна стає дедалі технологічнішою, а жінка може бути пілотом або штурманом дрона.

"Якщо вона добре морально підготовлена, водить машину, нормально почувається з технікою, якщо ще й любить комп'ютерні ігри, взагалі вона може опанувати цю професію", – сказала Чорногуз.

Військова заявила, що бойовий медик повинен мати фізичну підготовку, не боятися крові.

"Потрібна велика відповідальність і старанність, жінка може цим займатися. Ось що стосується тягання. Я тягала і м'які, і жорсткі ноші з пораненими, і мертвих. Жінка може це робити", – наголосила вона.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

10 березня голова фракції СН Давид Арахамія повідомив, що в новому мобілізаційному законопроєкті нардепи врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які їх доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання.

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