Журналистов AP не пустят в Овальный кабинет: не называют Мексиканский залив Американским

Дональд Трамп возле Овального кабинета (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Журналистов американского информационного агентства не будут пускать в Овальный кабинет и на борт президентского самолета из-за того, что те не называют Мексиканский залив Американским. Об этом сообщил заместитель председателя аппарата Белого дома Тейлор Будович.

"Associated Press продолжает игнорировать законное изменение названия "Американский залив". Это решение не только создает разногласия, но и показывает, что Associated Press сознательно распространяет дезинформацию. Хотя их право на безответственное и нечестное информирование защищено Первой поправкой [Конституции США], она не гарантирует им беспрепятственный доступ к ограниченным пространствам, таким как Овальный кабинет и Air Force One", – написал он.

По словам Будовича, место работников AP займут "тысячи репортеров", которым раньше запрещали работать в этих местах. Журналисты и фотографы Associated Press сохранят доступ к остальным пространствам Белого дома.

Трамп сразу после инаугурации решил переименовать два географических объекта в США: Мексиканский залив получил новое название – Американский залив, а гора Денали на Аляске снова станет горой Мак-Кинли.

21 января 2025 года Трамп издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский, а самую высокую гору континента – в Мак-Кинли.

28 января стало известно, что Google Maps согласился называть Мексиканский залив Американским.