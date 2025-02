Из Пентагона выселяют четыре медиаорганизации. Их заменят более лояльные к республиканцам

The New York Times, National Public Radio (NPR), NBC News и Politico должны покинуть свои помещения

Здание Пентагона (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выселить четыре медиаорганизации из офисов в Пентагоне, чтобы освободить место для других изданий. Об этом пишет Reuters.

Согласно сообщению Reuters в пятницу было объявлено, что The New York Times, National Public Radio (NPR), NBC News и Politico должны покинуть свои помещения, а их места займут New York Post, One America News Network, Breitbart News Network и HuffPost News.

В Пентагоне объяснили это запуском "ежегодной программы ротации медиа", предусматривающей смену одного печатного издания, одного онлайн-ресурса, одного телеканала и одной радиостанции каждый год для того, чтобы дать возможность другим медиа получить доступ к постоянному пребыванию в Пентагоне.

В Пентагоне подчеркнули, что журналисты изданий, которые лишатся своих офисов, будут оставаться членами пресс-корпуса Министерства обороны и смогут продолжать освещать его работу.

В то же время Ассоциация прессы Пентагона, представляющая журналистов, работающих в Министерстве обороны, выразила свою обеспокоенность из-за этого беспрецедентного шага.

Министр обороны США Пит Хегсет на второй день после вступления в должность объявил, что в ведомстве отменяется принцип DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность).