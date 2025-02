З Пентагону виселяють чотири медіаорганізації. Їх замінять більш лояльні до республіканців

The New York Times, National Public Radio (NPR), NBC News і Politico мають покинути свої приміщення

Будівля Пентагону (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення виселити чотири медіаорганізації з офісів у Пентагоні, щоб звільнити місце для інших видань. Про це пише Reuters.

Згідно з повідомленням Reuters у п’ятницю було оголошено, що The New York Times, National Public Radio (NPR), NBC News і Politico мають покинути свої приміщення, а їхні місця займуть New York Post, One America News Network, Breitbart News Network і HuffPost News.

У Пентагоні пояснили це запуском "щорічної програми ротації медіа", що передбачає зміну одного друкованого видання, одного онлайн-ресурсу, одного телеканалу та однієї радіостанції кожного року для того, щоб дати можливість іншим медіа отримати доступ до постійного перебування в Пентагоні.

У Пентагоні підкреслили, що журналісти видань, які втратять свої офіси, залишатимуться членами прескорпусу Міністерства оборони та зможуть продовжувати висвітлювати його роботу.

Водночас Асоціація преси Пентагону, що представляє журналістів, які працюють у Міністерстві оборони, висловила своє занепокоєння через цей безпрецедентний крок.

Міністр оборони США Піт Гегсет на другий день після вступу на посаду оголосив, що у відомстві скасовується принцип DEI (різноманітність, рівність та інклюзивність).