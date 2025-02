Журналістів AP не пустять в Овальний кабінет: не називають Мексиканську затоку Американською

Дональд Трамп біля Овального кабінету (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Журналістів американського інформаційного агентства не пускатимуть до Овального кабінету та на борт президентського літака через те, що ті не називають Мексиканську затоку Американською. Про це повідомив заступник голови апарату Білого дому Тейлор Будович.

"Associated Press продовжує ігнорувати законну зміну назви "Американська затока". Це рішення не лише створює розбіжності, але й показує, що Associated Press свідомо поширює дезінформацію. Хоча їхнє право на безвідповідальне і нечесне інформування захищене Першою поправкою [Конституції США], вона не гарантує їм безперешкодний доступ до обмежених просторів, таких як Овальний кабінет і Air Force One", – написав він.

За словами Будовича, місце працівників AP займуть "тисячі репортерів", яким раніше забороняли працювати у цих місцях. Журналісти та фотографи Associated Press збережуть доступ до решти просторів Білого дому.

Трамп одразу після інавгурації вирішив перейменувати два географічні об'єкти у США: Мексиканська затока отримала нову назву – Американська затока, а гора Деналі на Алясці знову стане горою Мак-Кінлі.

21 січня 2025 року Трамп видав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську, а найвищу гору континенту – на Мак-Кінлі.

28 січня стало відомо, що Google Maps погодився називати Мексиканську затоку Американською.