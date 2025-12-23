ZN: Во время обысков у Пискуна во Франции нашли 3 кг золота и 18 часов на 1 млн евро

Во Франции начали следствие в отношении экс-генпрокурора о возможной легализации средств, полученных преступным путем, заявил собеседник медиа

Святослав Пискун (Фото: LIGA.net)

Во время обысков у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна на его вилле во Франции на прошлой неделе правоохранители обнаружили несколько килограммов золота, наличные и почти два десятка элитных часов. Об этом сообщило ZN со ссылкой на неназванного собеседника в правоохранительных органах.

Он рассказал, что во время обыска в доме бывшего чиновника было изъято 90 000 евро, три килограмма золота, 18 часов элитных марок на сумму более 1 млн евро.

Собеседник уточнил, что поскольку Пискун не смог подтвердить происхождение валюты, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза во Францию дорогих часов, его задержали местные правоохранители.

Французы начали следствие относительно возможной легализации средств, полученных преступным путем. Решается вопрос о выдвижении Пискуну обвинений по этой статье.

В окружении бывшего генпрокурора заявили ZN, что французы его отпустили, но расследование продолжается.