ZN: Во время обысков у Пискуна во Франции нашли 3 кг золота и 18 часов на 1 млн евро
Во время обысков у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна на его вилле во Франции на прошлой неделе правоохранители обнаружили несколько килограммов золота, наличные и почти два десятка элитных часов. Об этом сообщило ZN со ссылкой на неназванного собеседника в правоохранительных органах.
Он рассказал, что во время обыска в доме бывшего чиновника было изъято 90 000 евро, три килограмма золота, 18 часов элитных марок на сумму более 1 млн евро.
Собеседник уточнил, что поскольку Пискун не смог подтвердить происхождение валюты, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза во Францию дорогих часов, его задержали местные правоохранители.
Французы начали следствие относительно возможной легализации средств, полученных преступным путем. Решается вопрос о выдвижении Пискуну обвинений по этой статье.
В окружении бывшего генпрокурора заявили ZN, что французы его отпустили, но расследование продолжается.
- 17 декабря ГБР сообщило, что во Франции провели обыски у бывшего генпрокурора, не назвав фамилию экс-чиновника. ZN писало, что речь идет именно о Пискуне.
