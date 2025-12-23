ZN: Під час обшуків у Піскуна у Франції знайшли 3 кг золота та 18 годинників на 1 млн євро

Святослав Піскун (Фото: LIGA.net)

Під час обшуків у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна на його віллі у Франції минулого тижня правоохоронці виявили кілька кілограмів золота, готівку та майже два десятки елітних годинників. Про це повідомило ZN із посилання на неназваного співрозмовника у правоохоронних органах.

Він розповів, що під час обшуку у будинку колишнього посадовця було вилучено 90 000 євро, три кілограми золота, 18 годинників елітних марок на суму понад 1 млн євро.

Співрозмовник уточнив, що оскільки Піскун не зміг підтвердити походження валюти, надати банківські документи на купівлю золотих злитків і митні документи, що підтверджують законність ввезення у Францію дорогих годинників, його затримали місцеві правоохоронці.

Французи розпочали слідство щодо можливої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Вирішується питання про висунення Піскуну звинувачень за цією статтею.

В оточенні колишнього генпрокурора заявили ZN, що французи його відпустили, але розслідування продовжується.