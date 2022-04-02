UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
02.04.2022, 02:53

Черниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 18
Черниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фото
Черниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фото
Черниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фотоЧерниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фото

Украинская армия уничтожила более 50 единиц  техники в Черниговской области за последние дни. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В списке 50-ти – уничтоженная бронированная и автомобильна техника РФ.

В Генштабе отмечают, что украинские воины громили оккупантов по разным частям области, было освобождено ряд населенных пунктов, в частности село Шестовицу неподалеку от Чернигова.

Читайте также: На Черниговском направлении атаковали до 20 000 военных, но их вынуждают отойти – генерал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: чернигов, черниговская область, ВСУ, техника, армия рф, войска россии
Еще по теме
Популярные фото
"Дольше ехали, чем воевали". Полк "Азов" ликвидировал спецназ ГРУ с Кавказа – фото, видео
"Дольше ехали, чем воевали". Полк "Азов" ликвидировал спецназ ГРУ с Кавказа – фото, видео
ВСУ ударили по аэродрому под Херсоном: сгорели российские вертолеты – фото со спутника
ВСУ ударили по аэродрому под Херсоном: сгорели российские вертолеты – фото со спутника
Уже три дня без оккупантов. Как выглядит освобожденный город-герой Ирпень – фоторепортаж
Уже три дня без оккупантов. Как выглядит освобожденный город-герой Ирпень – фоторепортаж
Материалы по теме
Украинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фото
Политика Украинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фото
Армия России потеряла в Украине 13 800 военных: сводка Генштаба ВСУ
Политика Армия России потеряла в Украине 13 800 военных: сводка Генштаба ВСУ
Популярное
фото/видео
Черниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фото
Черниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фото
"Впереди – сложные битвы". Обращение Зеленского после 37 дней войны: видео
"Впереди – сложные битвы". Обращение Зеленского после 37 дней войны: видео 01:17
Украинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фото
Украинская армия разгромила оккупантов на восток от Киева. И сожгла много техники – фото 00:29
Пожар в Белгороде. "Может, покурил кто-то не в том месте", предположил Арестович – видео
Пожар в Белгороде. "Может, покурил кто-то не в том месте", предположил Арестович – видео 01.04.22, 17:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 