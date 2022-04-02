Черниговская область. Украинская армия уничтожила 50 единиц техники за последние дни: фото

Украинская армия уничтожила более 50 единиц техники в Черниговской области за последние дни. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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В списке 50-ти – уничтоженная бронированная и автомобильна техника РФ.

В Генштабе отмечают, что украинские воины громили оккупантов по разным частям области, было освобождено ряд населенных пунктов, в частности село Шестовицу неподалеку от Чернигова.

В последние дни оккупанты частично и медленно отводят войска с Севера, при этом нагоняют их на Донбасс и Харьковское направление, предупредил президент Владимир Зеленский.

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