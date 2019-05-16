Голос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фото

Музыкант Святослав Вакарчук создал партию Голос, с которой намеревается пройти в Верховную Раду на выборах этой осенью.

Объединяющим фактором активного ядра новой партии он заявил "усталость от того, как делается политика в Украине".

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Как проходила презентация на холмах над рекой Днепр - в фоторепортаже LIGA.net.

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В начале года Вакарчук отказался баллотироваться в президенты в этом году, а в феврале рассказал об отношениях с Зеленским. Примерно тогда же он назвал свои политические амбиции.

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net