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16.05.2019, 12:05

Голос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фото

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Голос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фото
Голос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фото
Голос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фотоГолос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фото

Слоган новой политической партии - "не человек ради государства, а государство ради человека"

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Музыкант Святослав Вакарчук создал партию Голос, с которой намеревается пройти в Верховную Раду на выборах этой осенью.

Объединяющим фактором активного ядра новой партии он заявил "усталость от того, как делается политика в Украине".

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Как проходила презентация на холмах над рекой Днепр - в фоторепортаже LIGA.net.

Читайте также: Каминг-аут Вакарчука. Что мы узнали о партии Голос

В начале года Вакарчук отказался баллотироваться в президенты в этом году, а в феврале рассказал об отношениях с Зеленским. Примерно тогда же он назвал свои политические амбиции.

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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Теги: выборы, голос, Святослав Вакарчук, выборы-2019
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