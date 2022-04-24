"Хватит ли чудес Бога на воскресение города?" Полк "Азов" показал новые фото Мариуполя

Полк Нацгвардии "Азов" показал новые фото блокадного Мариуполя. Снимки опубликованы на Telegram-канале мариупольского подразделения полка.

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На кадрах видны испепеленные микрорайоны, выгоревшие и разрушенные дома – нет ни одного не пострадавшего здания.

"Говорят: Христос воскрес – воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Хватит ли его чудес на такое воскресение?" – подписали фото азовцы.

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей.

По данным советника главы ОП Арестовича, бои идут и на отдаленных от завода улицах. В Мариуполь летали вертолеты, которые пополняли запасы защитников.

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