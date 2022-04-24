"Хватит ли чудес Бога на воскресение города?" Полк "Азов" показал новые фото Мариуполя

Полк Нацгвардии "Азов" показал новые фото блокадного Мариуполя. Снимки опубликованы на Telegram-канале мариупольского подразделения полка.
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На кадрах видны испепеленные микрорайоны, выгоревшие и разрушенные дома – нет ни одного не пострадавшего здания.
"Говорят: Христос воскрес – воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Хватит ли его чудес на такое воскресение?" – подписали фото азовцы.
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