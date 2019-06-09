Как в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фото

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 9 июня, на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве состоялся съезд партии президента Владимира Зеленского Слуга народа. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

На съезде была объявлена первая сотня партийного списка на выборы в Раду, которые состоятся 21 апреля.

Президент заявил, что политсила проверила на честность не всех кандидатов и, "возможно, кому-то недобропорядочному удалось нас немножечко обмануть".

В партии сказали, что список не окончательный, еще будут так называемые "пост-праймериз" и некоторые кандидатуры могут быть исключены из списка. В этом Зеленский полагается на помощь общественности и журналистов.

Сегодня первую десятку партии Европейская солидарность и представил Петр Порошенко.

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