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09.06.2019, 15:57

Как в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фото

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Как в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фото
Как в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фото
Как в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фотоКак в Киеве среди зелени прошел съезд партии Слуга народа: фото

На съезде выступал президент Владимир Зеленский

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 9 июня, на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве состоялся съезд партии президента Владимира Зеленского Слуга народа. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

На съезде была объявлена первая сотня партийного списка на выборы в Раду, которые состоятся 21 апреля. 

Президент заявил, что политсила проверила на честность не всех кандидатов и, "возможно, кому-то недобропорядочному удалось нас немножечко обмануть".

В партии сказали, что список не окончательный, еще будут так называемые "пост-праймериз" и некоторые кандидатуры могут быть исключены из списка. В этом Зеленский полагается на помощь общественности и журналистов.

Сегодня первую десятку партии Европейская солидарность и представил Петр Порошенко.

Смотрите также: Протест и гольф-кары. В Киеве проходит съезд Слуги народа: фото

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы, рада, список, съезд
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