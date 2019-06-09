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09.06.2019, 14:49

Зеленский о списке Слуги народа: Возможно, кто-то обманул

Зеленский о списке Слуги народа: Возможно, кто-то обманул - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Президент сказал, что Слуге народа не хватило времени для тщательной проверки всех кандидатов

Президент Владимир Зеленский заявил, что партия Слуга народа проверила на честность не всех кандидатов, которые подавали свои анкеты на участие в выборах через сайт. Об этом он сообщил во время выступления на съезде партии, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы признаем, нам не хватало времени, чтобы полностью всех проверить. Возможно, кому-то недобропорядочному удалось нас немножечко обмануть. Но мы точно знаем, вдруг что, общественность и честная журналистика укажет нам на ошибки, и мы их исправим", - сказал он.

Сегодня, 9 июня, была объявлена первая сотня партийного списка Слуги народа на выборы в Раду, которые состоятся 21 апреля. В партии сказали, что список не окончательный, еще будут "пост-праймериз". Некоторые кандидатуры могут быть исключены из списка

Также сегодня первую десятку партии Европейская солидарность представил Петр Порошенко.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы, список
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