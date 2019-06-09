Зеленский о списке Слуги народа: Возможно, кто-то обманул

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Президент Владимир Зеленский заявил, что партия Слуга народа проверила на честность не всех кандидатов, которые подавали свои анкеты на участие в выборах через сайт. Об этом он сообщил во время выступления на съезде партии, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы признаем, нам не хватало времени, чтобы полностью всех проверить. Возможно, кому-то недобропорядочному удалось нас немножечко обмануть. Но мы точно знаем, вдруг что, общественность и честная журналистика укажет нам на ошибки, и мы их исправим", - сказал он.

Сегодня, 9 июня, была объявлена первая сотня партийного списка Слуги народа на выборы в Раду, которые состоятся 21 апреля. В партии сказали, что список не окончательный, еще будут "пост-праймериз". Некоторые кандидатуры могут быть исключены из списка.

Также сегодня первую десятку партии Европейская солидарность представил Петр Порошенко.

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