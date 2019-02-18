Под зданием МВД требуют остановить "ментовский террор": фото

В Киеве, возле здания МВД проходит акция "Бандера, вставай!", которая является реакцией на фразу, произнесенную полицейским во время задержания членов националистической организации С14 на столичном Подоле 9 февраля.

Участники акции выдвинули ряд требований к руководству МВД, в частности - провести "реальную деполитизацию Нацполиции".

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Они держат в руках транспаранты с надписями "Стоп ментовскому террору!", "Остановите маски-шоу", "Нет полицейскому государству".

По информации Украинской правды, среди участников - члены националистических организаций С14, Правый сектор, Традиция и порядок.

Участники акции зажгли файеры и спроектировали на здание надпись "Авакова в отставку".

9 февраля полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. В С14 сообщили, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк". Во время задержания "группы поддержки", прибывшей в управление полиции на помощь ранее задержанным членам С14, произошла потасовка. Один из полицейских во время драки кричал "Ложись, бандера".