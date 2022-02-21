Символ 11 сломанных жизней. В Киеве прошла акция в поддержку узников Кремля в Крыму – фото

Сегодня, 21 февраля, международный проект "Крым, 5 утра" организовал перед посольством России в Киеве акцию поддержки политзаключенных в оккупированном Крыму – была открыта инсталляция, возле которой читали отрывки пьесы.
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Организаторы установили около дипломатического ведомства 11 сломанных дверей – как символ 11 сломанных жизней крымчан, которые незаконно попали в российские тюрьмы.
Уточняется, что акция посвящена неделе сопротивления оккупации Крыма. Подобные мероприятия пройдут возле посольств России в Варшаве и Берлине.
По данным проекта, сейчас в оккупированном Крыму по фальшивым обвинениям преследуют 130 украинцев. Из них 121 уже в тюрьме: 76 человек осуждены на большие сроки, 45 находятся под следствием. Большинство заключенных – крымские татары.
Организаторы акции подчеркивают, что невозможно получить информацию о состоянии здоровья политзаключенных, о ходе следствия, поэтому им почти невозможно помочь.
Цель перформанса – привлечь внимание к историям узников Кремля в условиях оккупации Крыма Россией.
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