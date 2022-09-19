UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
19.09.2022, 19:42

"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска

Цей матеріал також доступний українською
1 / 10
"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска
"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска
"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото последствий действий российских оккупантов в Купянске Харьковской области. Он пообещал, что все разрушенное будет восстановлено.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Наш Купянск. Трудно смотреть на то, что натворили здесь оккупанты. Разруха, упадок, боль во всем. Но вместе с украинским флагом сюда вернулась и уверенность, что разрушенное будет отстроено, нормальная жизнь снова будет. Ибо это то, что отличает нас от оккупантов. С Украиной возвращаются порядок и цивилизация", – написал Зеленский.

  • 10 сентября в СБУ заявили об освобождении Купянска. 
  • 11 сентября Генштаб подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск, и сообщил, что продолжается освобождение окрестностей.
  • 16 сентября Госпогранслужба сообщила, что в Купянске российские оккупанты на протяжении недели удерживали в подвале пятерых подростков.
  • После освобождения Купянска россияне продолжают обстреливать город из артиллерии, а также применяют авиацию: смотрите видео.

Читайте также: "Мы наваливаем России". Наступление ВСУ – глазами "Альфы" СБУ, командира Гонора и военных

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Владимир Зеленский, купянск
Еще по теме
Популярные фото
"Должен видеть весь мир". Зеленский показал фото эксгумированных жертв оккупантов в Изюме
"Должен видеть весь мир". Зеленский показал фото эксгумированных жертв оккупантов в Изюме
В Киеве прошла акция памяти украинских военных, погибших в Еленовке
В Киеве прошла акция памяти украинских военных, погибших в Еленовке
"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска
"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска
Материалы по теме
Санкции против России. Зеленский хочет большего от Запада, но благодарен и за то, что есть
Политика Санкции против России. Зеленский хочет большего от Запада, но благодарен и за то, что есть
Путин у ворот. Как выглядит весь расклад военных сил в Европе
Политика Путин у ворот. Как выглядит весь расклад военных сил в Европе
Популярное
фото/видео
"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска
"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска
"Ты не представляешь, что там было…" – перехват ГУР об отступлении армии РФ под Харьковом
"Ты не представляешь, что там было…" – перехват ГУР об отступлении армии РФ под Харьковом 19:18
Эффектный взрыв. ВСУ уничтожили российский танк – видео
Эффектный взрыв. ВСУ уничтожили российский танк – видео 17:02
Шмыгаль и Зеленская почтили память королевы Елизаветы II в Лондоне: видео
Шмыгаль и Зеленская почтили память королевы Елизаветы II в Лондоне: видео 18.09.22, 22:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 