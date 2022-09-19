"Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото последствий действий российских оккупантов в Купянске Харьковской области. Он пообещал, что все разрушенное будет восстановлено.

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"Наш Купянск. Трудно смотреть на то, что натворили здесь оккупанты. Разруха, упадок, боль во всем. Но вместе с украинским флагом сюда вернулась и уверенность, что разрушенное будет отстроено, нормальная жизнь снова будет. Ибо это то, что отличает нас от оккупантов. С Украиной возвращаются порядок и цивилизация", – написал Зеленский.

10 сентября в СБУ заявили об освобождении Купянска.

11 сентября Генштаб подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск, и сообщил, что продолжается освобождение окрестностей.

16 сентября Госпогранслужба сообщила, что в Купянске российские оккупанты на протяжении недели удерживали в подвале пятерых подростков.

После освобождения Купянска россияне продолжают обстреливать город из артиллерии, а также применяют авиацию: смотрите видео.

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