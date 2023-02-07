Украинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фото

Украинцы в городах, временно оккупированных россиянами, не перестают напоминать врагу – это украинская земля, и оккупанты здесь временно. Об этом сообщает Telegram-канал "Национальное сопротивление", сообщение которого перепостило Минобороны.

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Канал опубликовал фото с символикой украинского сопротивления в Новой Каховке, Мариуполе, Мелитополе, Керчи.

По данным Генштаба, из-за незначительного количества коллаборантов российские оккупанты завозят чиновников из РФ на оккупированные территории. Также россияне пытаются ввезти работников разных отраслей, поскольку местные отказываются с ними сотрудничать.

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