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07.02.2023, 11:11

Украинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Украинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фото
Украинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фото
Украинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фотоУкраинцы на оккупированных территориях напоминают россиянам, что они здесь временно – фото

Украинцы в городах, временно оккупированных россиянами, не перестают напоминать врагу – это украинская земля, и оккупанты здесь временно. Об этом сообщает Telegram-канал "Национальное сопротивление", сообщение которого перепостило Минобороны.

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Канал опубликовал фото с символикой украинского сопротивления в Новой Каховке, Мариуполе, Мелитополе, Керчи.

  • По данным Генштаба, из-за незначительного количества коллаборантов российские оккупанты завозят чиновников из РФ на оккупированные территории. Также россияне пытаются ввезти работников разных отраслей, поскольку местные отказываются с ними сотрудничать.

Читайте также: Россия внесла оккупированные территории в Южный военный округ – британская разведка

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Теги: Россия, война, оккупация, сопротивление
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