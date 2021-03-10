Впервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фото

В порт Одессы прибыли корабли НАТО из постоянной противоминной группы SNMCMG2, сообщает ресурс Минобороны Армія.Inform. Это первый визит кораблей НАТО в Одессу в 2021 году, передает местное издание Думская.
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Как отмечается, корабли пришвартовались у причала Одесского морвокзала. В группу входят турецкие TCG Sokullu Mehmet Paşa (флагман группы), TCG Ayvalik, испанский TSPS Tajo и румынский ROS Lt Lupu Dinescu. Командует ею капитан Юсуф Карагюлле из ВМС Турции, говорится на сайте НАТО.
Во время визита запланированы встречи представителей группы с командованием украинского флота и совместные учения с ВМС Украины в Черном море.
Группа находится в Черном море с 25 февраля. C 1 по 5 марта она участвовала в учениях Poseidon-2021, которые принимала Румыния, сообщала пресс-служба НАТО.
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Фото – Владимир Виват/Армія.Inform