UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
10.03.2021, 14:51

Впервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фото

1 / 14
Впервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фото
Впервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фото
Впервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фотоВпервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фото

В порт Одессы прибыли корабли НАТО из постоянной противоминной группы SNMCMG2, сообщает ресурс Минобороны Армія.Inform. Это первый визит кораблей НАТО в Одессу в 2021 году, передает местное издание Думская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, корабли пришвартовались у причала Одесского морвокзала. В группу входят турецкие TCG Sokullu Mehmet Paşa (флагман группы), TCG Ayvalik, испанский TSPS Tajo и румынский ROS Lt Lupu Dinescu. Командует ею капитан Юсуф Карагюлле из ВМС Турции, говорится на сайте НАТО.

Во время визита запланированы встречи представителей группы с командованием украинского флота и совместные учения с ВМС Украины в Черном море.

Группа находится в Черном море с 25 февраля. C 1 по 5 марта она участвовала в учениях Poseidon-2021, которые принимала Румыния, сообщала пресс-служба НАТО.

СПРАВКА. Вторая постоянная противоминная группа НАТО – одна из морских групп быстрого реагирования НАТО. Состоит из командного судна и не более семи – восьми минных тральщиков. Цель группы – поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения. Группа непосредственно подчинена Объединенному командованию НАТО в Неаполе.

Читайте также: Столтенберг остался доволен разговором с Зеленским о реформах в Украине и безопасности

Фото – Владимир Виват/Армія.Inform

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: вмс, флот, нато, одесса, учения, черное море, корабли
Еще по теме
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фото
Марсоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса: фото
Тигры и верблюды в снегу. Зоопарк Киева показал реакцию животных на непогоду – фото
Тигры и верблюды в снегу. Зоопарк Киева показал реакцию животных на непогоду – фото
Стерненко. Протестующие забросали файерами офис Венедиктовой – фото, видео
Стерненко. Протестующие забросали файерами офис Венедиктовой – фото, видео
Материалы по теме
МИД презентовал элементы Крымской хартии – ждут первых оценок от иностранных послов
Политика МИД презентовал элементы Крымской хартии – ждут первых оценок от иностранных послов
Байден в годовщину оккупации Крыма: Мы будем вместе с Украиной противостоять агрессии РФ
Политика Байден в годовщину оккупации Крыма: Мы будем вместе с Украиной противостоять агрессии РФ
Популярное
фото/видео
Топ-матч Лиги чемпионов. "ПСЖ" vs "Барселона": где и когда смотреть онлайн
Топ-матч Лиги чемпионов. "ПСЖ" vs "Барселона": где и когда смотреть онлайн
Впервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фото
Впервые в 2021 году в порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО – фото 14:51
Сюр. Премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком после неудобного вопроса – видео
Сюр. Премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком после неудобного вопроса – видео 08:48
Проливные дожди, наводнение и эвакуация местных. Гавайи накрыло стихией: видео
Проливные дожди, наводнение и эвакуация местных. Гавайи накрыло стихией: видео 09.03.21, 12:42
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 