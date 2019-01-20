Второй эсминец ВМС США вошел в Черное море: фото

Поздно вечером в субботу, 19 января, американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщило командование 6-го флота ВМС США в Европе и Африке.

Эскадренный минононосец США прошел через пролив Босфор в темное время суток.

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"USS Donald Cook прошел турецкие проливы и вошел в Черное море 19 января 2019 года для проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров", - сказано в сообщении.

Это первое прибытие американского корабля в Черное море в этом году и второй корабль ВМС США, который будет находиться в регионе в 2019 году.

Donald Cook вооружен ракетами Tomahawk, имеет другое артиллерийское, зенитное, ракетное и торпедное вооружение. Корабль базируется в испанском порту Рота в рамках программы противоракетной обороны НАТО, часто принимает участие в учениях Sea Breeze.

Фото: twitter/USNavyEurope, twitter/Bosphorus Naval News

Ранее появление десантного корабля USS FortMcHenry в Черном море командование ВМС США назвало "подтверждением коллективной решимости обеспечения безопасности на Черном море и укрепления прочных отношений с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение.