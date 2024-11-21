Оккупанты устроили штурм в Харьковской области целой колонной с поддержкой пехоты, но понесли потери в технике и живой силе. Об этом сообщила 3 отдельная штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины и обнародовала соответствующее видео.

Военные отметили, что оккупанты не оставляют попыток прорываться, и на этот раз двинулись на позиции 3 ОШБр колонной из трех боевых бронированных машин.

"После подрыва первой машины на минах этот накат начал сыпаться, как российская пехота из своих броневиков. Артиллерия сразу четырех подразделений бригады положила почти всю живую силу противника", — отметили в 3 ОШБр.

Военные отметили, что остатки техники и уже отступавших пешком оккупантов уничтожили сбросами и FPV-дронами.

13 ноября Генштаб сообщил, что российские захватчики предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении.

16 ноября офицер ВСУ рассказал LIGA.net, что оккупанты, вероятно, получили приказ захватить Купянск-Узловой под Новый год.