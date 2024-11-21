Окупанти влаштували штурм у Харківській області цілою колоною з підтримкою піхоти, але зазнали втрат у техніці й живій силі. Про це повідомила 3 окрема штурмова бригада Збройних Сил України й оприлюднила відповідне відео.

Військові зазначили, що окупанти не полишають спроб прориватися, і цього разу рушили на позиції 3 ОШБр колоною з трьох бойових броньованих машин.

"Після підриву першої машини на мінах, цей накат почав сипатися, як російська піхота зі своїх броньовиків. Артилерія відразу чотирьох підрозділів бригади поклала майже всю живу силу противника", – зазначили в 3 ОШБр.

Військові зазначили, що залишки техніки та окупантів, які вже відступали пішки, знищили скидами й FPV-дронами.

13 листопада Генштаб повідомив, що російські загарбники здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку.

16 листопада офіцер ЗСУ розповів LIGA.net, що окупанти, ймовірно, отримали наказ захопити Куп’янськ-Вузловий під Новий рік.