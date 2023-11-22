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Абсолютно лишняя конструкция: ГУР показало Крымский мост с необычного ракурса – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 14:01
Крымский (Керченский) мост (скриншот видео)
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Главное управление разведки Минобороны опубликовало короткое видео под названием "Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция", из которого можно сделать вывод, что кто-то из оперативников ГУР находится рядом с Керченским мостом. 

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Видео снято с песчаного берега, на нем виден Керченский мост. Затем камера опускается и показывает лежащий на песке прямоугольный предмет с нарисованным флагом Украины и лист бумаги с надписью "ГУР АРТАН".

Известно, что название "Артан" носит одно из спецподразделений ГУР.

Разведка более никак не пояснила это видео, кроме двух слов: "Далі буде".

  • 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
  • По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.
Сергей Бережной
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гуркерченский мосткрымский мост
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