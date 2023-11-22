Главное управление разведки Минобороны опубликовало короткое видео под названием "Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция", из которого можно сделать вывод, что кто-то из оперативников ГУР находится рядом с Керченским мостом.

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Видео снято с песчаного берега, на нем виден Керченский мост. Затем камера опускается и показывает лежащий на песке прямоугольный предмет с нарисованным флагом Украины и лист бумаги с надписью "ГУР АРТАН".

Известно, что название "Артан" носит одно из спецподразделений ГУР.

Разведка более никак не пояснила это видео, кроме двух слов: "Далі буде".

17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.

По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

В начале сентября ВМС ВСУ сообщали, что Керченский мост во временно оккупированном Крыму в ожидании новых атак охраняют шесть катеров и пять кораблей Федеральной службы безопасности РФ.

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