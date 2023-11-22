Головне управління розвідки Міноборони опублікувало коротке відео під назвою "Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція", з якого можна дійти висновку, що хтось з оперативників ГУР перебуває поруч із Керченським мостом.

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Відео знято з піщаного берега, на ньому видно Керченський міст. Потім камера опускається і показує прямокутний предмет із намальованим прапором України, що лежить на піску, і аркуш паперу з написом "ГУР АРТАН".

Відомо, що назву "Артан" носить один зі спецпідрозділів ГУР.

Розвідка більше не пояснила це відео, крім двох слів: "Далі буде".

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму у різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкту.

На початку вересня ВМС ЗСУ повідомляли, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму в очікуванні нових атак охороняють шість катерів та п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ.

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