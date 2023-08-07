UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Аэроразведка ВСУ обнаружила пушку Д-30 и две "Гвоздики". Ракетчики их сожгли: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 13:16
Уничтожение артиллерии россиян
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото

Ракетчики 45 отдельной артиллерийской бригады уничтожили гаубицу Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что аэроразведка 45 ОАБр обнаружила две САУ 2С1 "Гвоздика" и пушку Д-30, которые россияне прятали в посадках.
Точными ракетными ударами орудия врага были сожжены. 
На записи можно увидеть попадание по целям оккупантов. 
Точное направление фронта не называется. 
СПРАВКА2С1 "Гвоздика" — советская 122-мм самоходная артиллерийская установка. Первая в мире серийная плавающая гусеничная САУ. Разработана на Харьковском заводе. Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, а также для разрушения дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.
Д-30 — советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.

Смотрите также: Patriot уничтожил авиагруппу РФ весной: оператор ЗРК показал, что произошло 13 мая в Брянской области — видео

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаартиллерияпотери2С1 гвоздика45 бригадаД-30
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 