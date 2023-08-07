Ракетчики 45 отдельной артиллерийской бригады уничтожили гаубицу Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что аэроразведка 45 ОАБр обнаружила две САУ 2С1 "Гвоздика" и пушку Д-30, которые россияне прятали в посадках.

Точными ракетными ударами орудия врага были сожжены.

На записи можно увидеть попадание по целям оккупантов.

Точное направление фронта не называется.

СПРАВКА. 2С1 "Гвоздика" — советская 122-мм самоходная артиллерийская установка. Первая в мире серийная плавающая гусеничная САУ. Разработана на Харьковском заводе. Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, а также для разрушения дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Д-30 — советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.