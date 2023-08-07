Ракетники 45 окремої артилерійської бригади знищили гаубицю Д-30 та дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика". Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
Військові заявляють, що аеророзвідка 45 ОАБр виявила дві САУ 2С1 "Гвоздика" та гармату Д-30, які росіяни ховали у посадках.
Точними ракетними ударами гармати ворога було спалено.
На записі можна побачити влучення по цілях окупантів.
Точний напрямок фронту не називається.
ДОВІДКА. 2С1 "Гвоздика" — радянська 122-мм самохідна артилерійська установка. Перша у світі серійна плавуча гусенична САУ. Розроблена на Харківському заводі. Призначена для придушення та знищення живої сили, артилерійських та мінометних батарей, а також для руйнування дзотів, забезпечення проходів у мінних полях та польових загородженнях.
Д-30 — радянська гаубиця 122-мм, яку взято на озброєння 12 травня 1960 року. У 1978 році була модифікована і перебуває зараз на озброєнні багатьох держав під назвою Д-30А.
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