Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины представила мобильный зенитно-ракетный комплекс Dragon H73, объединяющий советские ракеты Р-73 с американскими внедорожниками HMMWV. Об этом бригада сообщила на своей Facebook-странице.

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"Это мобильное огневое средство сделано на базе первого "хамви" и предназначено как для поражения тактической авиации, так и крупных беспилотников типа "Орлан" или "Шахед". Мы используем его 24/7, поскольку комплекс может работать как днем, так и ночью", – рассказал командир подразделения с позывным Шаман.

Комплекс Dragon H73 оснащен модулем с двумя советскими авиационными ракетами класса "воздух-воздух" Р-73.

Эти ракеты были разработаны еще в 1980-х годах Советским Союзом для истребителей, но затем адаптированы в разных странах для использования с наземных и морских платформ как часть систем ПВО.

С целью повышения эффективности учений, бригада использует тренажеры, полностью имитирующие пусковые установки.

"Новые технологии очень сильно помогают сейчас в учениях и тренировках, потому что раньше не было такой возможности сесть и отработать, и нажать все те же кнопки, видеть, что она будет отображать, потому что эти тренажеры имитируют все как в реальной машине", – добавил командир подразделения с позывным Шаман.

23 марта бойцы Третьей штурмовой бригады заявили об освобождении от российской оккупации села Надия в Луганской области.

В сентябре 2024 года Третья отдельная штурмовая бригада показала видео работы новых украинских "дронов-драконов" (dragon drones), сбрасывающих на российские позиции термитную смесь.