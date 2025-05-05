Третя окрема штурмова бригада Збройних Сил України представила мобільний зенітно-ракетний комплекс Dragon H73, який поєднує радянські ракети Р-73 з американськими позашляховиками HMMWV. Про це бригада повідомила на своїй Facebook-сторінці.

"Цей мобільний вогневий засіб, зроблений на базі першого "хамві", призначений як для ураження тактичної авіації, так і великих безпілотників типу "Орлан" або "Шахед". Ми використовуємо його 24/7, оскільки комплекс може працювати як вдень, так і вночі", – розповів командир підрозділу з позивним Шаман.

Комплекс Dragon H73 оснащено модулем із двома радянськими авіаційними ракетами класу "повітря-повітря" Р-73.

Ці ракети були розроблені ще в 1980-х роках Радянським Союзом для винищувачів, але згодом адаптовані в різних країнах для використання з наземних і морських платформ як частина систем ППО.

З метою підвищення ефективності навчань, бригада використовує тренажери, які повністю імітують пускові установки.

"Нові технології дуже сильно допомагають зараз у навчаннях та тренуваннях, тому що раніше не було такої можливості сісти й відпрацювати, і натиснути всі ті самі кнопки, бачити, що вона буде відображати, тому що ці тренажери імітують все як в реальній машині", – додав командир підрозділу з позивним Шаман.

23 березня бійці Третьої штурмової бригади заявили про звільнення від російської окупації села Надія в Луганській області.

У вересні 2024 року Третя окрема штурмова бригада показала відео роботи нових українських "дронів-драконів" (dragon drones), які скидають на російські позиції термітну суміш.