Беспилотный авиационный комплекс Лелека-100 принят на вооружение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает mil.in.ua.
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Сообщается, что предшествовали этому испытания от производителя и Государственного научно-исследовательного института испытаний и сертификации.
СПРАВКА. БПАК Лелека-100 – украинский военный многофункциональный беспилотный летательный аппарат, созданный украинской компанией DeViRo, для решения задач по аэроразведке и определения точных географических координат объектов в режиме реального времени.
Комплекс разработан для работы в условиях сложной радиоэлектронной обстановки: постановки радиопомех или блокировки систем спутниковой навигации.
Отмечается, что Лелека-100 устойчива к погодным условиям и пригодна для использования в любое время суток. Ранее, в 2016 году, комплекс допустили для использования в Вооруженных Силах.
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